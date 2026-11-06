Sankyo stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sankyo hat am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 62.91 JPY, nach 55.26 JPY im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sankyo in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.93 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 47.45 Milliarden JPY im Vergleich zu 45.22 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch