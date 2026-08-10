SANKYO SEIKO: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SANKYO SEIKO präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 19.22 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 15.55 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat SANKYO SEIKO 5.33 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9.84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch