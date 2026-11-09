SANKYO SEIKO: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SANKYO SEIKO hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10.29 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SANKYO SEIKO ein EPS von -29.970 JPY je Aktie vermeldet.

SANKYO SEIKO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.47 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10.68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.84 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch