Sankyo präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sankyo hat am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 40.88 JPY, nach 80.36 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 33.57 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 39.17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 55.19 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch