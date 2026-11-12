Sankyo Kasei stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sankyo Kasei hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 138.19 JPY gegenüber 96.19 JPY im Vorjahresquartal.

Sankyo Kasei hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.55 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17.54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch