Sankyo Kasei gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sankyo Kasei stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 142.77 JPY. Im Vorjahresviertel waren 431.56 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sankyo Kasei in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.38 Milliarden JPY im Vergleich zu 6.86 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch