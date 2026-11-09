SANKO zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SANKO hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 32.83 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SANKO noch ein Gewinn pro Aktie von 14.11 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.92 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11.62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SANKO einen Umsatz von 4.41 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch