SANKO TECHNO stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SANKO TECHNO hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 50.81 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SANKO TECHNO noch ein Gewinn pro Aktie von 47.31 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 5.70 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.40 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch