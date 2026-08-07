Sanko Pazarlama Ithalat Ihracat AS hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sanko Pazarlama Ithalat Ihracat AS hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.32 TRY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.080 TRY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 32.73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.13 Milliarden TRY. Im Vorjahreszeitraum waren 1.68 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch