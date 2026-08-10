SANKO öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SANKO stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 22.44 JPY. Im Vorjahresviertel waren 7.00 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat SANKO 4.85 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16.01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch