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17.08.2026 06:37:00
SANKO MARKETING FOODS verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
SANKO MARKETING FOODS liess sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SANKO MARKETING FOODS die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
SANKO MARKETING FOODS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 6.66 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -11.640 JPY je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.43 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10.06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SANKO MARKETING FOODS einen Umsatz von 2.21 Milliarden JPY eingefahren.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 20.320 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SANKO MARKETING FOODS -27.160 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 10.57 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 9.68 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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