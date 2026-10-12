Sanko Gosei legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sanko Gosei hat am 09.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 22.50 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 23.25 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10.24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 24.72 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 22.42 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch