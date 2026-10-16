SANKI SERVICE präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SANKI SERVICE äusserte sich am 15.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 39.94 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SANKI SERVICE 20.05 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.76 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13.51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SANKI SERVICE einen Umsatz von 5.96 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch