Sanki Engineering legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sanki Engineering hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 28.65 JPY gegenüber 11.63 JPY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Sanki Engineering 53.42 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7.39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 49.75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch