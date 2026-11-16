Sanki Engineering gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sanki Engineering hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 38.62 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sanki Engineering ein EPS von 24.59 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 63.49 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 21.58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 52.22 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch