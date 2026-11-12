Sanken Electric hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sanken Electric hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 33.08 JPY. Im Vorjahresquartal waren -26.170 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 18.60 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 0.95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sanken Electric 18.77 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch