Sanjivani Paranterals gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sanjivani Paranterals hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2.03 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.46 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Sanjivani Paranterals 238.4 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33.24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 178.9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch