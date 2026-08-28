Sanjiang Shopping Club hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sanjiang Shopping Club hat am 27.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.01 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 17.05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 914.6 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 758.6 Millionen CNY.

Redaktion finanzen.ch