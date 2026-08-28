|
28.08.2026 06:37:00
Sanjiang Shopping Club hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Sanjiang Shopping Club hat am 27.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.01 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 17.05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 914.6 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 758.6 Millionen CNY.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SMI stärker -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schliesslich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit leichten Gewinnen zeigt. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.