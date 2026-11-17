Sanix lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.22 JPY gegenüber 0.560 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat Sanix mit einem Umsatz von insgesamt 10.96 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0.07 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch