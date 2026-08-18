Sanix legte Quartalsergebnis vor

Sanix äusserte sich am 17.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2.64 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -13.400 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.13 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5.66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.53 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch