Sanitas erweitert Geschäftsleitung mit zwei internen Kräften

Zürich (awp) - Der Krankenversicherer Sanitas erweitert seine Geschäftsleitung. Mohammad Najm-Araghi übernimmt per 1. September die Leitung des Bereichs IT, Alexander Kremer jene des Bereichs Operations, wie Sanitas am Donnerstag mitteilte.

Beide Manager kommen aus den eigenen Reihen. Najm-Araghi arbeitet seit mehr als 13 Jahren in Führungsfunktionen bei Sanitas und leitet seit Ende 2019 den Bereich IT & Technology. Kremer ist seit zehn Jahren für den Krankenversicherer tätig und seit 2022 stellvertretender Leiter des heutigen Geschäftsbereichs Offering.

Die Ernennungen stehen noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bundesamts für Gesundheit (BAG) und der Finanzmarktaufsicht Finma.

to/cg