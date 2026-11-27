Saniona AB hat am 26.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.23 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2.39 SEK erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Saniona AB in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 87.50 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 51.4 Millionen SEK im Vergleich zu 410.7 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch