Saniona AB präsentierte Quartalsergebnisse

Saniona AB hat am 27.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.42 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0.170 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.6 Millionen SEK – das entspricht einem Minus von 50.97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.3 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch