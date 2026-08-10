SANIL ELECTRIC hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SANIL ELECTRIC präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1782.87 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 1246.00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 164.18 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 28.01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 128.26 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch