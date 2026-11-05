SANIL ELECTRIC gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SANIL ELECTRIC hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 1340.75 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1212.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat SANIL ELECTRIC im vergangenen Quartal 146.01 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10.00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SANIL ELECTRIC 132.73 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch