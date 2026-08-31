Sanichi Technology Bhd Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sanichi Technology Bhd Registered hat am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.01 MYR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.020 MYR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Sanichi Technology Bhd Registered 34.2 Millionen MYR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5080.30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0.7 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch