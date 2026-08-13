Sanguine Media hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sanguine Media hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 45.16 Prozent auf 0.2 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0.3 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.ch