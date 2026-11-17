Sangsin Brake hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 279.00 KRW gegenüber -133.000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 147.12 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 135.57 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch