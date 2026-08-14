Sangsin Brake stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sangsin Brake äusserte sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 29.00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal -685.000 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Sangsin Brake mit einem Umsatz von insgesamt 149.91 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 142.86 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 4.93 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch