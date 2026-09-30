Sangoma Technologies gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sangoma Technologies hat am 28.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Sangoma Technologies vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3.03 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.010 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 69.0 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 16.11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 82.2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 3.370 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0.210 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Sangoma Technologies im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 16.26 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 276.46 Millionen CAD im Vergleich zu 330.16 Millionen CAD im Vorjahr.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Verlust von 2.440 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 200.06 Millionen USD belaufen.

Redaktion finanzen.ch