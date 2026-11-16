Sangetsu: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sangetsu hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 60.57 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 60.09 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3.20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 49.50 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 51.09 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch