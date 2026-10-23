Sandvik AB: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sandvik AB hat am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4.60 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 2.82 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 37.73 Milliarden SEK – das entspricht einem Zuwachs von 29.13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 29.22 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 4.58 SEK sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 36.80 Milliarden SEK gelegen.

Redaktion finanzen.ch