Sandur Manganese Iron Ores: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sandur Manganese Iron Ores hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 5.35 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2.85 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 15.06 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sandur Manganese Iron Ores 12.32 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch