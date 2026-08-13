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13.08.2026 06:37:00
Sandu Pharmaceuticals stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Sandu Pharmaceuticals hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.37 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.230 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1.86 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 163.9 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 167.0 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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