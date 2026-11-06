SandRidge Energy vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SandRidge Energy hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.82 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 36.66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 39.8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 54.4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch