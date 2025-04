Sandoz zahlt Anleihen zurück und nimmt neue revolvierende Kreditfazilität auf - Aktie tiefer

Die Rückzahlung sei mit den Erlösen aus drei im März begebenen Anleihen finanziert worden, hiess es in einem Communiqué vom Montagabend.

Durch die Transaktion werde der jährliche Zinssatz von Sandoz auf die Bruttoverschuldung voraussichtlich unter 4 Prozent sinken. Nach der Rückzahlung der bestehenden Anleihen und der neuen Anleihen sei zudem das Schuldenprofil mit einer durchschnittlichen Laufzeit von rund 5,5 Jahren bis 2035 verlängert worden.

Darüber hinaus hat Sandoz eine neue revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar vereinbart. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von fünf Jahren und kann zweimal um jeweils ein Jahr verlängert werden. Sie ersetzt die nicht in Anspruch genommene revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 1,25 Milliarden US-Dollar, die seit der Abspaltung von Novartis in Kraft war.

"Wir haben ein robustes Reifeprofil aufgebaut und unsere Finanzierungskosten seit der Unabhängigkeit deutlich reduziert", wird Finanzchef Remco Steenbergen in der Mitteilung zitiert. Die neue Kreditfazilität stärke die Bilanz und verschaffe einen "signifikanten finanziellen Spielraum".

Die Sandoz-Aktie notiert an der Schweizer Börse zeitweise 3,05 Prozent tiefer bei 35,91 Franken.

Basel (awp)