Sandoz-VR Roger tritt zurück - Graeme Pitkethly zur Wahl vorgeschlagen

Basel (awp) - Die Generika-Spezialistin Sandoz schlägt Graeme Pitkethly für die Wahl in den Verwaltungsrat vor. Er soll die Nachfolge von François-Xavier Roger antreten, der Ende März zurücktritt, weil er dann bei Sanofi Finanzchef wird.

Die Wahl von Graeme Pitkethly findet an der kommenden GV am 30. April 2024 statt, wie Sandoz am Donnerstag mitteilte. Pitkethly soll im Gremium auch die Aufgabe des Chair des Audit, Risk and Compliance Committee werden. Seit August 2023 hatte François-Xavier Roger diese Rolle inne. Von seinem Rücktritt bis zur GV soll laut Mitteilung Verwaltungsratspräsident Gilbert Ghostine diesen Posten ad interim übernehmen.

Graeme Pitkethly war bis Dezember 2023 CFO und Mitglied der Geschäftsleitung von Unilever. Er war seit 2002 beim Konzern und vor seiner Rolle als Finanzchef für das britische und irische Geschäft zuständig. Davor hatte er unter anderem leitende Positionen in der Telekommunikationsbranche inne gehabt.

Der zurücktretende François-Xavier Roger, derzeit noch Finanzchef von Nestlé, wird derweil CFO und Mitglied der Geschäftsleitung bei Sanofi, wie der Pharmakonzern am selben Tag mitteilte.

