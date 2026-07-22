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22.07.2026 09:45:37

Sandoz unter Druck nach Trumps Zoll-Keule gegen Generikahersteller

Zürich (awp) - Die Aktien von Sandoz geraten am Mittwoch deutlich unter Druck. Anleger sorgen sich nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, importierte Generika ab 2028 mit hohen Zöllen zu belegen, um die Perspektiven des Schweizer Generikaherstellers. Analysten halten die tatsächlichen Auswirkungen allerdings mehrheitlich für begrenzt.

Im frühen Handel verlieren die Sandoz-Titel 3,7 Prozent auf 64,08 Franken. Der Gesamtmarkt (SPI) notiert ebenfalls etwas schwächer.

Trump hatte angekündigt, dass importierte Generika zunächst noch zwei Jahre zollfrei bleiben sollen. Ab August 2028 soll dann ein Zoll von 100 Prozent gelten, der ein Jahr später auf 200 Prozent steigen würde. Ziel ist es, die Produktion in die USA zurückzuholen. Sandoz erklärte in einer ersten Stellungnahme, es sei noch zu früh, um die Auswirkungen der angekündigten Massnahmen abzuschätzen.

Vontobel verweist darauf, dass Sandoz als weltweit grösster Hersteller von Nachahmermedikamenten keine Produktion in den USA unterhält und deshalb grundsätzlich betroffen wäre. Rund 22 Prozent des Konzernumsatzes stammen aus Nordamerika. Allerdings bezweifeln die Analysten, dass sich die Pläne in der angekündigten Form umsetzen lassen. Eine Verlagerung der Generikaproduktion in die USA würde die Herstellungskosten und damit die Medikamentenpreise deutlich erhöhen, was kaum im Interesse des US-Gesundheitssystems liegen könne.

Auch die ZKB misst den Ankündigungen nur eine begrenzte Wahrscheinlichkeit bei. 90 Prozent aller verschriebenen Medikamente in den USA seien Generika, die überwiegend ausserhalb der Vereinigten Staaten produziert würden. Zölle könnten deshalb erhebliche Lieferengpässe bei lebenswichtigen Medikamenten verursachen. Zudem blieben bis zum geplanten Inkrafttreten noch zwei Jahre Zeit - inklusive der US-Zwischenwahlen - und damit reichlich Spielraum für Verhandlungen.

Bernstein weist ebenfalls auf die praktischen Hürden hin. Zwar gebe es freie Produktionskapazitäten in den USA und indische Hersteller verfügten bereits über US-Werke. Diese Kapazitäten reichten jedoch bei weitem nicht aus, um den Bedarf bis 2028 zu decken. Die Folge wären entweder Versorgungsengpässe oder deutlich höhere Kosten für das US-Gesundheitssystem. Deshalb rechnen auch die Bernstein-Analysten damit, dass die Regierung am Ende eher Vereinbarungen mit der Branche anstreben könnte, als die Zölle tatsächlich in voller Höhe umzusetzen.

to/uh

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