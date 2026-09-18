Sandoz schliesst Partnerschaft mit mAbxience für Hemlibra-Biosimilar von Roche

Basel (awp) - Sandoz hat eine Vereinbarung mit mAbxience zur Entwicklung und Vermarktung eines Emicizumab-Biosimilars getroffen. Das Referenzprodukt Hemlibra von Roche wird zur Behandlung von Hämophilie A eingesetzt. Der entsprechende Markt hat ein Volumen von rund 5,7 Milliarden US-Dollar.

Für Sandoz ist dieses Projekt wichtig, weil Emicizumab das erste Medikament gegen Hämophilie in der eigenen Biosimilar-Pipeline ist, wie aus einem Communiqué vom Freitag hervorgeht.

Im Rahmen der Vereinbarung übernimmt mAbxience die Entwicklung und Herstellung des geplanten Biosimilars, das sich derzeit noch in einem frühen Forschungsstadium befindet. Sandoz erhält dafür die exklusiven weltweiten Vermarktungsrechte - mit Ausnahme von Argentinien, Uruguay und Paraguay. Wie viel Geld zwischen den Unternehmen für die Zusammenarbeit vereinbart wurde, wurde nicht bekannt gegeben.

Mit der Zusammenarbeit erweitert der Generikahersteller seine Biosimilar-Pipeline auf 40 Wirkstoffe. Die Vereinbarung bildet zudem die Grundlage für mögliche weitere Kooperationen zur Verbesserung des Zugangs zu Nachahmermedikamenten.

Bei Hämophilie A handelt es sich um eine seltene, angeborene Blutgerinnungsstörung, bei der dem Körper ein wichtiger Blutgerinnungsfaktor fehlt oder nicht richtig funktioniert. Dadurch können Blutungen länger und stärker auftreten.

hr/to