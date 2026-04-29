Sandoz Group Aktie 129847696 / US7999261008
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29.04.2026 09:15:26
Sandoz Q1 Net Sales Up 3% At CC; Confirms 2026 Guidance
(RTTNews) - Sandoz (SDZ.SW) reported first quarter net sales of $2.76 billion compared to $2.48 billion, prior year. Sandoz said its performance was in line with company expectations. The company confirmed its guidance for 2026.
Overall net sales were up by 3% at CC, and by 5% when excluding effect of adverse dynamics in anti-infective B2B business. Biosimilar net sales were up by 18% at CC, with generics net sales declining by 3% at CC. Underlying generics net sales declined by 1% at CC when excluding anti-infective B2B impact.
The company intends to publish half-year results on 5 August 2026.
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