Sandoz investiert 300 Millionen Dollar in neue Biosimilar-Anlage

Basel (awp) - Sandoz investiert rund 300 Millionen US-Dollar in eine neue Produktionsanlage für Biosimilars in Ljubljana, Slowenien. Die Anlage soll 2029 in Betrieb gehen und die Produktionskapazität für biologische Wirkstoffe um 8000 Liter erweitern.

Zum Einsatz kommt eine sogenannte "Disposable Fed-Batch"-Technologie, die insbesondere die Produktion kleinerer und mittlerer Mengen ermögliche. Damit will Sandoz die Flexibilität und Kontrolle über die Produktionskapazitäten erhöhen. Die Investition ist Teil der am Dienstag angekündigten "Bio100"-Strategie.

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