|
08.09.2026 07:21:36
Sandoz investiert 300 Millionen Dollar in neue Biosimilar-Anlage
Basel (awp) - Sandoz investiert rund 300 Millionen US-Dollar in eine neue Produktionsanlage für Biosimilars in Ljubljana, Slowenien. Die Anlage soll 2029 in Betrieb gehen und die Produktionskapazität für biologische Wirkstoffe um 8000 Liter erweitern.
Zum Einsatz kommt eine sogenannte "Disposable Fed-Batch"-Technologie, die insbesondere die Produktion kleinerer und mittlerer Mengen ermögliche. Damit will Sandoz die Flexibilität und Kontrolle über die Produktionskapazitäten erhöhen. Die Investition ist Teil der am Dienstag angekündigten "Bio100"-Strategie.
ra/rw
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI vorbörslich in Rot -- DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Markt wird am Dienstag mit Verlusten erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte ebenfalls nachgeben. Auch am Dienstag finden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.