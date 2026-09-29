Sandoz eröffnet neues Biosimilar-Produktionszentrum in Lendava

Basel (awp) - Sandoz eröffnet am (heutigen) Dienstag in Lendava, Slowenien, ein neues Produktionszentrum für Biosimilar-Wirkstoffe. Die neue Anlage soll die firmeninterne Kapazität und Flexibilität im europäischen Netzwerk für Nachahmermedikamente deutlich stärken.

Damit setzt der Generikakonzern laut Mitteilung vom Dienstag einen wichtigen Schritt zur Umsetzung seines Ziels, bis 2040 mehr als 100 Biosimilars im Portfolio zu führen.

awp-robot/ls