Sandoz erhält FDA-Zulassung für Osteoporose-Biosimilars Wyost und Jubbonti

Basel (awp) - Die Generikaspezialistin Sandoz hat in den USA die Zulassung der Arzneimittelbehörde FDA für zwei Biosimilars des Osteoporose-Mittels Denosumab erhalten. Die beiden Biosimilars Wyost und Jubbonti seien mit den Referenzmedikamenten Xgeva und Prolia (Denosumab) austauschbar und von der FDA für alle Indikationen zugelassen, teilte Sandoz am Dienstagabend in einem Communiqué mit.

Angesichts der laufenden Patentstreitigkeiten um diese Produkte werde Sandoz zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Angaben zum voraussichtlichen Zeitpunkt der Markteinführung oder zu anderen Einzelheiten machen, schrieb der Generikahersteller weiter.

Ende Februar hatte Sandoz bereits die Zulassung in Kanada erhalten.