Sandoz bringt Semaglutid-Präparat in Brasilien auf den Markt

Basel (awp) - Sandoz hat das Semaglutid-Präparat Owozy zur Behandlung von Typ-2-Diabetes in Brasilien auf den Markt gebracht, wie der Generikahersteller am Montag mitteilte. Den Vertrieb übernimmt der lokale Partner Biolab & Co.

Owozy ist das erste Semaglutid-Präparat, das Sandoz auf den Markt bringt. Für das laufende Jahr erwartet der Generikakonzern daraus keinen wesentlichen finanziellen Beitrag.

awp-robot/hr