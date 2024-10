Sandoz-Aktien legen leicht zu: Sandoz will US-Wachstum mit Lancierung von Brustkrebs-Nachahmer ankurbeln

Unterstützung erwartet sie dabei von der gerade zugelassenen Nachahmer-Version des Brustkrebsmittels Paclitaxel, wie aus einer Mitteilung vom Freitag hervorgeht.

Es handelt sich dabei den Angaben zufolge um das erste Generikum für das Referenzarzneimittel Abraxane von Bristol-Myers Squibb. Die US-Gesundheitsbehörde habe Sandoz erst am 08. Oktober die Zulassung erteilt.

Das Sandoz-Präparat ist für die Behandlung von Patienten mit metastasierendem Brustkrebs zugelassen. "In den USA leben schätzungsweise 168'000 Frauen mit metastasiertem Brustkrebs", wird Keren Haruvi, Präsidentin von Sandoz North America, in der Mitteilung zitiert. Auch Männer können an metastasierendem Brustkrebs erkranken, wenn auch selten.

Sandoz hat das Generikum laut Mitteilung in Zusammenarbeit mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals entwickelt.

Für Sandoz-Titel geht es an der SIX zeitweise 0,13 Prozent auf 37,96 CHF nach oben.

Basel (awp)