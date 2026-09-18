Sandoz-Aktie: Zulassung für Semaglutid-Generikum in Kanada erhalten - Konkurrenz für Novo Nordisk?

Das Mittel ist eine günstigere Nachahmerversion des Originalpräparats Ozempic des dänischen Herstellers Novo Nordisk , wie der Generikakonzern am Freitag mitteilte.

Das Medikament wird einmal wöchentlich als Spritze unter die Haut verabreicht und ist für erwachsene Patienten mit Typ-2-Diabetes zugelassen. Typ-2-Diabetes ist die häufigste Form der Zuckerkrankheit und macht in Kanada rund 90 bis 95 Prozent aller Diabetesfälle aus.

Der kanadische Markt für sogenannte GLP-1-Medikamente - eine Wirkstoffklasse, zu der Semaglutid gehört - hat ein Volumen von schätzungsweise 2,6 Milliarden US-Dollar. Jährlich werden in Kanada rund 12 Millionen Semaglutid-Injektionsstifte verwendet.

Sandoz hatte zuletzt auch in Brasilien eine Zulassung für Semaglutid erhalten. In den USA hat die Arzneimittelbehörde zudem Anträge des Herstellers für ein Generikum des Wirkstoffs Tirzepatid zur Prüfung angenommen. Auf die Finanzprognose für 2026 hat die kanadische Zulassung laut Sandoz keinen Einfluss.

awp-robot/hr

Basel (awp)