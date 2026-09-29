|Europa-Kapazitäten
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29.09.2026 09:25:00
Sandoz-Aktie wenig verändert: Generikakonzern eröffnet neues Produktionszentrum in Lendava
Sandoz eröffnet in Slowenien ein neues Produktionszentrum für Biosimilar-Wirkstoffe. Damit will der Generikakonzern seine Kapazitäten in Europa ausbauen und langfristig mehr als 100 Biosimilars im Portfolio führen.
Sandoz baut Biosimilar-Kapazitäten aus
Damit setzt der Generikakonzern laut Mitteilung vom Dienstag einen wichtigen Schritt zur Umsetzung seines Ziels, bis 2040 mehr als 100 Biosimilars im Portfolio zu führen.
Die Sandoz-Aktie zeigt sich an der SIX zeitweise 0,11 Prozent fester bei 72 CHF.
Basel (awp)
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