Sandoz-Aktie verliert: Sandoz bekommt mit Remco Steenbergen ab Juli einen neuen Finanzchef

Der derzeitige Finanzchef Colin Bond wird per 30. Juni in den Ruhestand gehen und soll dann von Remco Steenbergen ersetzt werden. Zudem gab die Generika-Spezialistin bekannt, Mathai Mammen und Michael Rechsteiner zur Wahl in den Verwaltungsrat vorzuschlagen.

Steenbergen wiederum wird sich mit der Ernennung zum künftigen Finanzchef an der kommenden Generalversammlung am 30. April 2024 nicht mehr zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat stellen, wie aus einem Communiqué vom Dienstag hervorgeht. Mit seinem Amtsantritt am 1. Juli werde er zudem Mitglied der Geschäftsleitung.

Steenbergen ist laut Mitteilung eine erfahrene Führungskraft mit einem breiten Spektrum an finanzieller und operativer Erfahrung. Aktuell ist er noch als Group Chief Financial Officer bei der Deutschen Lufthansa tätig. Davor war er unter anderem Group CFO bei Barry Callebaut in der Schweiz und hatte davor verschiedene leitende Geschäfts- und Finanzfunktionen bei Philips und KPMG inne.

Sandoz-Aktien büssen an der SIX zwischenzeitlich 4,15 Prozent ein auf 27,23 Schweizer Franken.

hr/kw

Basel (awp)