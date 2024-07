Sandoz-Aktie: US-Zulassung für Schuppenflechte-Biosimilar Pyzchiva erhalten

Es dürfe in den gleichen Indikationen angewendet werden wie die Referenz-Arznei Stelara von Janssen-Cilag, teilte Sandoz am Montag mit.

Das von Samsung Bioepis entwickelte Präparat wird von Sandoz in den USA vermarktet werden. Das Mittel werde voraussichtlich zur ersten Welle von Ustekinumab-Biosimilars gehören, die in den USA eingeführt werden, teilte Sandoz weiter mit. Die Lancierung sei für Februar 2025 geplant. Dies geschehe in Übereinstimmung mit einer bereits angekündigten Einigung zwischen Samsung Bioepis und Janssen Biotech.

Pyzchiva ist den Angaben zufolge für alle Indikationen des Referenzarzneimittels Stelara zugelassen. Diese umfassen die Behandlung von Patienten ab 6 Jahren mit mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis und mit aktiver Psoriasis-Arthritis sowie von erwachsenen Patienten mit mässig bis schwer aktivem Morbus Crohn und von erwachsenen Patienten mit mässig bis schwer aktiver Colitis ulcerosa.

Basel (awp)