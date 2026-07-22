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Einfuhrzölle 22.07.2026 08:18:00

Sandoz-Aktie unter Druck: 200 Prozent Zoll? Trumps Generikapläne sorgen für Unruhe - Konzern sieht offene Fragen

Sandoz-Aktie unter Druck: 200 Prozent Zoll? Trumps Generikapläne sorgen für Unruhe - Konzern sieht offene Fragen

US-Präsident Donald Trump hat Zölle in der Höhe von 100 Prozent auf die Einfuhr von Generika in die USA ab August 2028 angekündigt.

Sandoz sieht bei Trumps Generikazöllen viele offene Fragen

(Zusammenfassung)

- US-Präsident Donald Trump erhöht den Druck auf Hersteller günstiger Nachahmermedikamente wie den Schweizer Konzern Sandoz. Ab dem 1. August 2028 sollen auf importierte Generika Zölle von 100 Prozent erhoben werden. Ein Jahr später soll der Satz auf 200 Prozent steigen. Damit will Trump die Produktion von Arzneimitteln zurück in die USA holen.

Generika sind Nachahmerpräparate, die nach dem Ablauf des Patentschutzes eines Medikaments hergestellt werden und meist deutlich günstiger sind als das Original. Gemäss den von Trump angekündigten Plänen soll bis zum Sommer 2028 eine Übergangsfrist gelten, damit Unternehmen ihre Produktion in die USA verlagern können. Für patentgeschützte Originalmedikamente gelten bereits separat angekündigte Zollpläne.

Sandoz verweist auf offene Fragen

Der Basler Generikakonzern reagierte in einer ersten Stellungnahme zurückhaltend. Es sei derzeit zu früh, die Auswirkungen abzuschätzen, da wichtige Details zur Umsetzung und zum Geltungsbereich der Massnahme fehlten, erklärte ein Firmensprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Man werde die Entwicklung aufmerksam verfolgen und den Dialog mit den zuständigen Behörden fortsetzen.

Zugleich betonte Sandoz, Generika und Biosimilars leisteten bereits heute einen wichtigen Beitrag dazu, die Gesundheitskosten in den USA zu senken und den Zugang der Patienten zu Medikamenten zu verbessern. Aussagen zu möglichen Investitionen oder Änderungen des Produktionsnetzwerks wollte der Konzern wegen der unklaren Ausgangslage nicht machen.

Analysten bezweifeln Umsetzbarkeit

Analysten des US-Researchhauses Bernstein bezweifeln, dass sich Trumps Pläne in der vorgesehenen Frist umsetzen lassen. Zwar gebe es in den USA freie Produktionskapazitäten, diese reichten jedoch bei weitem nicht aus, um den Bedarf zu decken. Rund 90 Prozent aller verschriebenen Medikamente in den USA seien Generika, während weniger als 5 Prozent der grossen Wirkstofffabriken weltweit in den Vereinigten Staaten stünden.

Hinzu komme, dass Generika mit sehr geringen Gewinnmargen hergestellt würden. Eine erzwungene Verlagerung der Produktion in die USA dürfte deshalb wirtschaftlich kaum rentabel sein.

Bernstein erwartet daher eher Medikamentenengpässe oder steigende Preise, die letztlich von Patienten und staatlichen Gesundheitsprogrammen getragen werden müssten. Die Analysten halten es zudem für möglich, dass die US-Regierung am Ende statt einer vollständigen Umsetzung der Zölle Vereinbarungen mit Herstellern aushandelt.

Sandoz ohne US-Produktion

Auch die Analysten der Bank Vontobel sehen erhebliche Hürden. Betroffen wären vor allem Hersteller aus Indien und China, wo heute ein Grossteil der Generika produziert wird. Aber auch Sandoz dürfte die Pläne treffen, da der Konzern in den USA keine Produktionsstandorte betreibt. Rund 22 Prozent des Konzernumsatzes erzielt Sandoz in Nordamerika.

Aktie vorbörslich unter Druck

Die Sandoz-Titel gerieten nach den Zollankündigungen vorbörslich unter Druck. Julius Bär berechnete die Aktie 1,9 Prozent im Minus bei einem leicht positiven Gesamtmarkt.

Washington/Basel (awp)

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